MLB》卡諾認真跑壘竟又傷！ 瓦加斯完投完封勝巨人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，大都會主場迎戰巨人系列賽第2戰，大都會靠著先發投手瓦加斯（Jason Vargas）完投9局0失分的神猛表現，以及全場3轟的加持下，最終以7：0擊敗巨人終止3連敗，巨人則是終止3連勝。大都會的老將二壘手卡諾（Robinson Cano）於3局跑壘時受傷退場。

瓦加斯本場完投完封拿下勝投。（美聯社）

1局下半，卡諾的滾地球出局讓三壘隊友回來賺進1分打點，替大都會首開紀錄。4局下半砲聲隆隆，先是康佛托（Michael Conforto）擊出中外野方向426英尺的超大號陽春全壘打，接著拉莫斯（Wilson Ramos）和佛雷澤（Todd Frazier）雙雙選到保送上壘，再下一棒的羅沙里歐（Amed Rosario）將球掃出中右外野方向的全壘打牆，一棒灌進3分打點，大都會5：0領先。

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羅沙里歐（圖右）本場擊出3分打點的全壘打。（美聯社）

5局下半，康佛托的高飛犧牲打替球隊再添1分。7局下半，代替受傷的卡諾上場的海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）鎖定一顆曲球大棒一揮再補上1發陽春砲，終場大都會以7：0擊敗巨人，結束近期3連敗的小低潮。

另外值得一提的是，3局下半，卡諾在滿壘的情況下擊出雙殺打，因「認真」跑向一壘導致受傷，並且提早退場。

（影片來源：大聯盟官網）

大都會先發投手瓦加斯完投9局被敲5安無失分，另送出8張老K拿下本季第2場勝投，另還貢獻1支安打。巨人先發投手畢迪（Tyler Beede）主投5局被敲5安失6分5分自責分苦吞敗投。

瓦加斯今天不只好投，打擊方面還貢獻1支安打。（今日美國）

卡諾今又因跑壘受傷退場。（美聯社）

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