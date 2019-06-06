MLB》小葛雷諾逆轉轟 讓洋基鐵牛棚失守吞3連敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在主場迎戰洋基，20歲超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在8局下轟出逆轉三分彈，單局助球隊灌進5分，終場藍鳥以11：7獲勝，系列賽取得2連勝。而洋基則吞下3連敗。

藍鳥前6局打完以4：7落後，第7局洋基派上霍德（Jonathan Holder）後援，藍鳥靠洋基游擊托瑞斯（Gleyber Torres）傳球失誤、以及觸身球，攻占一、二壘，2出局後赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出帶有2分打點二壘安打，追到1分差。

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洋基這時換布里頓（Zack Britton）後援，抓到該局第3個出局數。不過，第8局藍鳥再有攻勢，小葛雷諾一棒敲出超前三分砲，讓布里頓後援砸鍋。2出局後，洋基換賽薩（Luis Cessa）後援，藍鳥打者葛里查克（Randal Grichuk）、祖利（Brandon Drury）敲陽春彈，再添2分，單局打進5分，最後藍鳥以11：7逆轉獲勝。

藍鳥投手賈維格里歐（Sam Gaviglio）投2局無失分，獲得本季第4勝。洋基布里頓1局失3分，吞本季首敗，也是今年第2次砸鍋。

藍鳥小葛雷諾敲三分砲。（今日美國）

藍鳥小葛雷諾敲三分砲。（美聯社）

洋基投手布里頓砸鍋。（法新社）

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