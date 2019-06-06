MLB》馬查多單場兩次五星級神守備 主播、球迷全瘋狂（影音）

馬查多今5打數敲出2安，不過更吸睛的是他在比賽中的兩次神技守備。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場繼續迎戰費城人，教士球星馬查多（Manny Machado）今繳5支2，不過吸睛的是他在比賽中兩度大秀超神守備，讓現場主播、球迷全都陷入瘋狂。可惜教士牛棚失守，浪費前5局領先優勢，最後以5：7遭費城人逆轉。

比賽剛開打，費城人2出局，謝古拉（Jean Segura）擊出三、游間滾地球，眼看就要穿越形成安打，今天守游擊的馬查多快速到位將球攔下，隨後直接從後方的外野草皮上扭身快傳一壘，小白球不落地準確進到一壘手套，謝古拉跑到頭盔都飛了還是遭刺殺出局。

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而此戰8局上兩隊5：5平手時，費城人首名打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）咬中教士後援史丹曼（Craig Stammen）一顆146公里的速球，敲出二、三壘間強勁平飛球，游擊手馬查多再度迅速從右側殺出，一把將小白球接進手套中，將打者接殺出局，讓現場球迷為之瘋狂，連主播也忍不住大喊：「魔術師又來啦！」

不過馬查多這兩次精彩的美技守備最後仍是救不了球隊，前5局打完教士還以2分領先，沒想到牛棚提油救火，第7局先丟3分被對手追平，第8局再丟2分，加上打線遭封鎖第6局後全隊僅敲出1支安打，後繼無力的教士隊最終遭費城人以7：5逆轉，苦吞2連敗。

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