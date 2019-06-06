MLB》為什麼？洋基選到高中最強投 美媒：不可能簽成

萊特是今年美國最好高中投手之一。（取自southsidesox）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在大聯盟選秀第20輪挑中高中最好投手萊特（Jack Leiter），卻因為現行制度的阻礙，讓他們幾乎無法簽下這位有選秀首輪天賦的19歲投手。

萊特是前洋基名投艾爾（Al Leiter）的兒子，選秀前大聯盟官網將他排第33名，是高中最好投手之一。然而，他已口頭承諾要就讀范德比大學，被認為難以簽下，選秀順位直直落，第20輪才被挑中。即便如此，洋基受簽約額度限制，要簽萊特是難上加難。

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大聯盟公布，洋基今年只有745萬5300美元簽約額度，可簽首輪至第10輪的球員；選秀第10輪後的球員，只有將簽約金壓在12萬5000元以內，才不受「745額度」限制，一旦超過，比如20萬簽約金，則必須扣除7萬5000元額度（20萬減12萬5000）。

美媒計算，洋基光簽前3輪新秀就得花超過500萬，且就算和他們沒達共識，還是會扣除「簽約金參考值」的額度，像洋基選到的首輪球員沃爾普（Anthony Volpe），參考值為237萬，洋基最終沒簽下他，「745額度」還是要扣237萬。

假使球隊超過規範的簽約額度，不僅得繳交龐大稅額，還有可能賠上未來的選秀首輪籤。在不想超額的限制，唯獨萊特犧牲潛在的鉅額簽約金，洋基才有辦法簽下他，也讓美媒斷言「幾乎不可能」。

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