MLB》摩頓連20場未吞敗 7局好投助光芒閃瞎老虎（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，光芒作客老虎主場系列賽第2戰，光芒靠著先發投手摩頓（Charlie Morton）主投7局0失分的超優質表現，最終以4：0完封老虎，終止近期4連敗，而摩頓這場勝利又將自身連續不敗的紀錄推進至20場。

摩頓金主投7局0失分拿下本季第7勝，並且達成連續20場出賽未吞敗的紀錄。（法新社）

3局上半，光芒的米德斯（Austin Meadows）擊出三壘安打，再靠著老虎二壘手卡斯楚（Harold Castro）傳球失誤的情況下直衝本壘得分，幫助光芒先馳得點。

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米德斯敲出3壘安打，再靠著對手傳球失誤跑回本壘得分。（美聯社）

5局上半，賈西亞（Avisail Garcia）擊出帶有1打點的二壘安打，韓籍打者崔志萬在補上帶有1分打點的一壘安打，光芒取得3：0領先。

8局上半，迪亞茲（Yandy Diaz）於一二壘有人的情況下擊出滾地球，老虎的卡斯楚再次傳球失誤導致三壘上的赫雷迪亞（Guillermo Heredia）回本壘得分，光芒終場以4：0擊敗老虎終止4連敗，美聯東區排第二緊咬著龍頭洋基，目前落後1.5場差。

光芒先發投手摩頓僅用83球完投7局被敲5支安打無失分，另送出8張老K拿下本季第7勝（7勝0負），自責分率2.30排名美聯第3。老虎先發投手Spencer Turnbull主投5局被敲5支安打失3分吞下敗投。

Turnbull今主投5局失3分吞下敗投。（法新社）

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