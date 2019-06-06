NBA》柯瑞飆47分做白工 暴龍力退勇士取得2：1領先

柯瑞一人難撐大局。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽今移師到勇士主場進行第3戰，勇士一哥柯瑞雖飆出全場最高47分，仍難擋暴龍的三分雨，多倫多大軍全場砍進17顆三分球，終場以123：109獲勝，系列賽取得2：1領先。

衛冕軍在今年總冠軍戰飽受傷兵困擾，除了杜蘭特（Kevin Durant）仍無法上陣外，K.湯普森（Klay Thompson）在前一戰拉傷左腿筋，魯尼（Kevon Looney）則是鎖骨骨折，兩人都無法上場，這也是K.湯普森生涯首度在季後賽缺席。

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勇士今把後衛李文斯頓（Shaun Livingston）拉上先發代替K.湯普森。開賽暴龍得分多點開花，首節先發5人都有得分進帳，勇士則由柯瑞一人獨撐大局，單節攻下17分，率勇士緊追對手。

次節暴龍一度將領先擴大至14分，勇士在讀秒階段靠著柯瑞的罰球還有伊古達拉的上籃，將差距縮小至個位數，柯瑞在上半場拿下25分，為個人在總冠戰的半場新高。

第3節灣區大軍拉出一波7：0攻勢嘗試反擊，但隨即又遭到暴龍三分火力重擊，包含范維利特（Fred VanVleet）、雷納德（Kawhi Leonard）及D.格林（Danny Green）都有三分球命中，勇士也無力在決勝節反撲，在主場吞下敗仗。

暴龍今團隊飆進17顆三分球，先發5人得分上雙，雷納德繳出全隊最高30分、7籃板、6助攻，羅利23分次之，林書豪在最後讀秒階段替補上陣，生涯首度在總冠軍戰登場。

勇士柯瑞上演個人秀，飆出全場最高47分、8籃板、7助攻，得分寫下個人生涯季後賽新高，D.格林17分、7籃板次之。

暴龍球星雷納德。 （美聯社）

暴龍雷納德灌籃得分。（美聯社）

暴龍羅利。（法新社）

暴龍球員伊巴卡、D.格林。（法新社）

柯瑞難撐大局。（法新社）

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