NBA》林書豪總冠軍賽初登場 這舉動意外獲網友尊敬

暴龍贏球。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽第三戰,暴龍台裔好手林書豪終於亮相,他上場51.7秒沒有得分,暴龍靠雷納德(Kawhi Leonard)獨得30分、以及先發五人得分上雙,最後以123:109擊敗衛冕軍勇士,拿到系列賽第2勝。但林書豪在比賽最後階段選擇不進攻,意外引起網友們熱議。

林書豪是在剩下51.7秒時,和隊友米勒(Malcom Miller)、米克斯(Jodie Meeks)一起上場,但林書豪沒有表現。勇士球員伊文斯(Jacob Evans Ⅲ)投籃沒進後,M.加索(Marc Gasol)在剩下27.8秒抓到籃板,之後林書豪拿到球,他在半場附近運球,把進攻24秒耗掉,選擇不進攻,這是失誤算在團隊身上,而不是林書豪。

這個舉動意外讓美網友議論,有人說林書豪有運動家精神,也有網友說林書豪把進攻時間耗掉,而不是洗數據。一名研究員Jonathan Coppage就說,「我對林書豪充滿敬意」他認為林書豪本來可以嘗試去得到在總冠軍賽首個得分。

而火箭記者Ben DuBose則在推特上發文說,「林書豪在總冠軍賽運球把時間用掉。為那傢伙感到高興。」他還說,林書豪是很好的人。

I have all the respect in the world for Jeremy Lin for running out the shot clock and taking the turnover there. Would have been 100% defensible to put up a shot, try to get your Finals bucket.