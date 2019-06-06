NBA》林書豪總冠軍賽初登場 這舉動意外獲網友尊敬

暴龍贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第三戰，暴龍台裔好手林書豪終於亮相，他上場51.7秒沒有得分，暴龍靠雷納德（Kawhi Leonard）獨得30分、以及先發五人得分上雙，最後以123：109擊敗衛冕軍勇士，拿到系列賽第2勝。但林書豪在比賽最後階段選擇不進攻，意外引起網友們熱議。

林書豪是在剩下51.7秒時，和隊友米勒（Malcom Miller）、米克斯（Jodie Meeks）一起上場，但林書豪沒有表現。勇士球員伊文斯（Jacob Evans Ⅲ）投籃沒進後，M.加索（Marc Gasol）在剩下27.8秒抓到籃板，之後林書豪拿到球，他在半場附近運球，把進攻24秒耗掉，選擇不進攻，這是失誤算在團隊身上，而不是林書豪。

請繼續往下閱讀...

這個舉動意外讓美網友議論，有人說林書豪有運動家精神，也有網友說林書豪把進攻時間耗掉，而不是洗數據。一名研究員Jonathan Coppage就說，「我對林書豪充滿敬意」他認為林書豪本來可以嘗試去得到在總冠軍賽首個得分。

而火箭記者Ben DuBose則在推特上發文說，「林書豪在總冠軍賽運球把時間用掉。為那傢伙感到高興。」他還說，林書豪是很好的人。

Jeremy Lin Game 3 #NBAFinals Highlights pic.twitter.com/rJhDdxeze7 — （Un）Official Aron Baynes Fan Club （@BaynesFanClub） 2019年6月6日

I have all the respect in the world for Jeremy Lin for running out the shot clock and taking the turnover there. Would have been 100% defensible to put up a shot, try to get your Finals bucket. — Jonathan Coppage （@JonCoppage） 2019年6月6日

Jeremy Lin dribbling out the clock in the NBA Finals. Happy for that guy. — Ben DuBose （@BenDuBose） 2019年6月6日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法