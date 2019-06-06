NBA》「飆風玫瑰」自傳爆灰狼料 揭J.巴特勒「賣我」秘辛

「飆風玫瑰」羅斯新東家還沒確定，就先出自傳爆灰狼的料。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）本季在灰狼回春，扮演球隊最佳第6人，繳出近6季最佳成績單身價飆漲，今夏也將投身自由市場。不過新東家還沒找到，羅斯就已經先出書爆舊東家灰狼的料，揭球星J.巴特勒（Jimmy Butler）與灰狼少主湯斯（Karl-Anthony Towns）的恩怨情仇。

30歲的羅斯曾於2010-11球季成為史上最年輕的年度MVP，無奈造化弄人，隔年僅出賽39場就因左膝前十字韌帶嚴重撕裂，連2季報銷；復出後的羅斯，無法重返顛峰，成為籃球浪人，甚至曾傳出提早退休的念頭，直到本季為灰狼的重要替補戰力，才終於東山再起。

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羅斯將在今年9月推出個人自傳《I'll Show You》，而美媒《Bleacher Report》今率先披露，表示羅斯在新書中透露許多七六人球星J.巴特勒和灰狼去年夏天「賣我」風波的內幕。

巴特勒前年夏天從芝加哥公牛轉隊至灰狼，但這1年在明尼蘇達卻打得不快樂，去年在距離新賽季開打不到1個月，拒絕灰狼4年1億美金的合約，拋出「賣我」震撼彈。

J.巴特勒。（資料照，美聯社）

「這不是他（巴特勒）的錯，」羅斯在新書中表示自己很能理解巴特勒請求交易的原因，「這都是聯盟的錯，我不是只在針對湯斯，他人很好，但是這些孩子在取得真正的成功之前就被寵壞了！」

去年夏天灰狼與少主湯斯（Karl-Anthony Towns）簽下5年1.9億美元，前一年夏天也同樣和A.威金斯以一份5年頂薪續約，但最後他們給巴特勒的報價卻沒能達到他的要求，所以最終巴特勒才會提出交易請求。

灰狼少主湯斯。（資料照，美聯社）

羅斯表示他非常能理解巴特勒當時遭遇到的挫折感。「Jimmy（巴特勒）當時的感覺是，『明明是我把你們帶進季後賽的，為何你們卻是先和湯斯續約？』Jimmy的作法確實有些不妥，但我認為他並沒有錯。」

而媒體報導巴特勒去年首次參與隊內對抗賽時，帶領幾名板凳三軍球員打爆一軍先發、對隊友噴垃圾話，還衝著灰狼總經理怒喊「你太XX需要我了，沒有我你們根本無法贏球」。羅斯在書裡也透露，其實這則報導有點被媒體誇大了。

「巴特勒在那次對抗賽中其實只進了一球，我發誓。但媒體全都瘋了，他們的報導會讓你覺得巴特勒得了30分...這讓當時的主帥希波鐸（Tom Thibodeau）很不爽。雖然他沒有和我們說，但是你就是可以感覺得到。」

J.巴特勒（左）和湯斯（右）去年才攜手帶領灰狼殺進季後賽，不過兩人頻傳失和，最後巴特勒離開加盟七六人。（資料照，法新社）

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