NBA》羅利飛身救球摔到觀眾席 竟遭勇士球迷怒推還咒罵

暴龍明星後衛羅利（中）遭勇士球迷怒推。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰，暴龍今天在客場甲骨文球場以123：109擊敗勇士，奪得系列賽第2勝。不過比賽中發生插曲，暴龍明星後衛羅利（Kyle Lowry）為了救球，跌進場邊的觀眾席，這時有一名勇士球迷竟推了羅利，讓他相當不滿。賽後羅利直言，應該要禁止這名球迷到NBA比賽看球。

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此戰末節剩下10分多鐘，勇士Q.庫克（Quinn Cook）切入上籃，遭暴龍大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）賞火鍋，羅利為了救球，飛身跌進場邊的觀眾席。一名勇士球迷這時竟用左手，往羅利的左肩大力一推，讓羅利當下不滿，幸場邊的保全人員把人架開，該名球迷也被趕出場。

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《美聯社》報導，羅利對這名球迷的行為相當失望，「他沒有理由能碰我，他也沒有理由能跨過2個座位，對我說粗話。在我們的聯盟中，沒有位置能給像這樣的球迷。」羅利也強調，這名球迷不斷咒罵他，「我希望他永遠不會再進來NBA的比賽。」

羅利今天上場43分鐘是全隊最高，全場16投8中砍下23分，另有9助攻、4籃板，抄截、賞火鍋各1次。

暴龍明星後衛羅利不滿勇士球迷的舉動。（法新社）

暴龍明星後衛羅利不滿勇士球迷的舉動。（美聯社）

暴龍明星後衛羅利不滿勇士球迷的舉動。（美聯社）

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