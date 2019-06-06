中職》最強洋投王漢返台 曾智偵回憶：閉眼接他球都行

統一獅傳奇洋將布雷（左二）、王漢（右二）與老隊友高國慶（左一）和曾智偵（右一）相見歡。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕統一獅「榮耀30」傳奇洋將活動6月7至9日在台南球場展開，請出令老球迷難忘的洋砲布雷、洋投王漢回娘家，兩人睽違多年重返台灣非常興奮，見到神秘嘉賓高國慶、曾智偵更是驚喜不已。

王漢有史上最強洋投美譽，曾以156球完投12局，驚人續航力被球迷稱為「上古神獸」，他目前住在美國北卡，飛了18小時回到闊別20年的台灣，已經55歲的他還記得幾句簡單的中文，「你好」、「謝謝」仍掛在嘴邊，他笑說：「非常感謝獅隊邀請我回來，這裡所有人都非常友善，我也很懷念這裡的食物，等不及晚上要去夜市吃東西了！」

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統一獅傳奇洋將布雷（左起）、王漢非常開心重回台灣。（記者郭羿婕攝）

記者會安排昔日搭檔捕手曾智偵現身，但王漢事前不知神秘嘉賓是誰，猜了好多人就是沒猜到曾智偵，也擔心會認不出對方，一見到老戰友十分驚喜，不僅獻上擁抱，一有空檔就聊天敘舊。

王漢笑說：「一名好投手一定要搭配好捕手，曾智偵就是我職棒生涯中最好的捕手，看到他非常興奮。」

曾智偵透露，其實第一年剛見到王漢時，看他投球動作不覺得有多好，但比賽就不一樣了，無論例行賽、冠軍賽表現都沒落差，每場比賽都很優質，「在我擔任捕手的生涯中，他是讓我最輕鬆的，說投內角就內角、外角就外角，球也不會亂飄，甚至可以閉著眼接球，所以他能在統一獅拿到單季20勝，也能給隊友莫大信心，還可以去日本（福岡大榮鷹隊）發展，他是非常難得、非常傑出的投手。」

統一獅傳奇洋將布雷（左二）、王漢（右二）與老隊友高國慶（左一）和曾智偵（右一）相見歡。（記者郭羿婕攝）

王漢1993至95年效力獅隊，93年拿下22勝，至今仍是中職紀錄，其中包括15場完投、3場完封，還有1場對味全龍用156球投12局只失2分，送出11次三振。

王漢結束選手生涯後休息1年，之後曾在美職釀酒人體系執教，如今是7個女兒的爸爸，還有2個可愛的小孫子，但他仍是許多老球迷共同回憶，王漢也說：「當時能持續出賽對我非常重要，最難忘就是1995年拿到總冠軍，那是生命中最美麗的一天，永遠不會忘記。」

統一獅傳奇洋投王漢秀出與何信標多年前的合照。（記者郭羿婕攝）

★統一獅「榮耀30」傳奇洋將活動資訊

6/7（五）17：05 悍將vs.獅@台南：2連霸總教練大石彌太郎

6/8（六）17：05 悍將vs.獅@台南：最強洋投王漢（Jose Nunez）

6/9（日）17：05 悍將vs.獅@台南：傳奇強打布雷（Tilzon Brito）

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