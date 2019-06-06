MLB》迪謝茲延長賽再見安 遊騎兵1分氣走金鶯（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，遊騎兵主場迎戰金鶯系列賽第2戰，兩隊正規9局戰成1：1平手，延長賽12局下半遊騎兵靠著迪謝茲（Delino DeShields）擊出再見安打收下比賽勝利，終場比數2：1，遊騎兵1分氣走金鶯。

迪謝茲（左二）擊出再見安打，幫助遊騎兵擊敗金鶯。（美聯社）

1局下半，遊騎兵的安祖斯（Elvis Andrus）擊出帶有1分打點的二壘安打幫助遊騎兵先馳得點，1：0領先金鶯。比賽直到9局上半才有變化，金鶯的馬丁（Richie Martin）擊出價值連城的追平比分陽春全壘打，讓比賽帶進延長賽。

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馬丁於9局時擊出追平比分的陽春砲。（法新社）

12局下半，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）打出內野安打，秋信守被觸身球擊中使遊騎兵攻佔一二壘，接著迪謝茲擊出中間方向穿出去的安打，二壘上代跑的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）拔腿狂奔回本壘，最終遊騎兵是以2：1擊敗金鶯。

遊騎兵先發投手邁納（Mike Minor）主投5.2局被敲7安無失分，另送出7張老K無關勝負，斯普林斯（Jeffrey Springs）後援1局0失分則拿下本場勝投。金鶯先發投手明斯（John Means）主投6局被敲4安失1分無關勝敗，後援1.2局被敲2安失1分的弗萊（Paul Fry）苦吞敗投。

邁納主投5.2局被敲7安0失分，可惜無關勝敗。（美聯社）

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