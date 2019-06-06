中職》布雷有強打兒子承衣缽 喜見「普侯斯」高國慶

統一獅傳奇洋將布雷（左起）、王漢非常開心重回台灣。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職球迷近年最難忘的洋砲「轟天雷」布雷，受老東家統一獅之邀，和傳奇洋投王漢一起回娘家，今天召開記者會，布雷見到老戰友高國慶十分驚喜，仍熟悉地叫他「普侯斯」。

布雷2006年加盟獅隊，立下不少汗馬功勞，全壘打實力更為人津津樂道，2007和08年都拿下全壘打、打點雙冠王，更締造連7場開轟紀錄，並於2008年全壘打大賽4輪賽事擊出46轟，樹立「布雷障礙」。

請繼續往下閱讀...

已47歲的布雷現居美國紐澤西，回到久違的台灣頻頻說感激，「非常感謝獅隊邀請我回來，也感謝球迷和媒體支持，闊別10年回來很高興，等不及要見所有朋友。」回憶中職生涯，布雷也最難忘2007年奪冠時刻。

從選手退役後，布雷花了將近1年思考自己要做什麼，他沒當教練，而是投入全新事業，成為禮車租賃公司的老闆，唯一讓他繼續碰棒球的理由是兒子，只當兒子的專屬教練。

談起19歲的兒子，布雷引以為傲地說：「他的守備位置是三壘和一壘，他非常好，也很有長打實力，再過2年就要選秀了。」

記者會安排神秘嘉賓高國慶現身，布雷開心獻上擁抱，就像過往一樣熟悉，高國慶也興奮表示：「當時布雷就是我們球員的偶像，很高興偶像在現場表現給我們看，統一球風也是從布雷來了之後才改變，在攻擊上變得比較暴力，因為看到布雷會模仿，即使大家不看好的7、8、9棒也會想像布雷一樣，因此球風改變很大，很感謝布雷。」

和昔日一樣，布雷仍以「普侯斯」稱呼高國慶，他笑說：「因為國慶非常強壯，我剛到獅隊就叫他普侯斯，他很有天分，表現也很好，能協助這種有天分的選手成為巨星，沒有什麼比這更有成就感的了，非常高興他有今天的成就。」

高國慶也十分享受這暱稱，他笑稱：「當然很高興啊，因為普侯斯是頂尖選手，我也有在關注他，與有榮焉的感覺。」

高國慶回憶當年，只要看到布雷開轟，全隊都很興奮，「我就是第一個擁抱他的人，但布雷跟小破（劉芙豪）之間的動作比較多啦，我跟他就是簡單的愛的抱抱。」布雷也稱和高國慶很要好，「每次有好表現，不只他抱我，我也會第一個去抱國慶。」

至於見到布雷最想說的一句話，高國慶笑說：「我們球隊有沒有準備你的合約書啊？想請你當球隊打擊教練，但布雷生活過得不錯，重心都放在小孩身上，難度好像很高，要留他應該要出滿高價吧？」他表示，很希望布雷週末回台南時，能讓獅隊喚起美好回憶，變成更勇猛的球隊。

聽聞日前獅隊對中信兄弟一戰，高國慶還登板投球，1局無失分，布雷驚呼：「我的天啊，真的嗎？」還笑稱如果和高國慶投打對決，自己應該會對被三振。

★統一獅「榮耀30」傳奇洋將活動資訊

6/7（五）17：05 悍將vs.獅@台南：2連霸總教練大石彌太郎

6/8（六）17：05 悍將vs.獅@台南：最強洋投王漢（Jose Nunez）

6/9（日）17：05 悍將vs.獅@台南：傳奇強打布雷（Tilzon Brito）

統一獅傳奇洋將布雷（左二）、王漢（右二）與老隊友高國慶（左一）和曾智偵（右一）相見歡。（記者郭羿婕攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法