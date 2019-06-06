足球》C羅「帽子戲法」 助葡萄牙挺進歐足總國家聯賽冠軍戰

葡萄牙以3：1擊敗瑞士進軍歐足總國家聯賽決賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐足總國家聯賽（UEFA Nations League）4強準決賽，首戰由瑞士對決葡萄牙，葡萄牙靠著明星前鋒C羅個人獨進3球的神猛表現，終場以3：1 擊敗瑞士挺進決賽，對手將會是英格蘭與荷蘭間的勝方。

本場比賽於葡萄牙波圖的火龍球場（Estádio do Dragão）開踢，上半場第25分鐘先由C羅替本場比賽開響第一砲，一記禁區外的自由球直接破門成功，替葡萄牙先馳得點。下半場比賽第57分鐘，瑞士的羅德里格茲（Ricardo Rodríguez）把握12碼罰球機會追平比數。

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羅德里格茲踢進12碼罰球。（歐新社）

比賽第88分鐘，葡萄牙的34歲超級前鋒C羅再次進球，踢進球隊的超前分，第90分鐘C羅再一次大顯神威攻破敵方大門，替球隊增添保險分，自己也完成「帽子戲法」，最終葡萄牙以3：1擊退瑞士拿下歐足總國家聯賽決賽門票。

4強賽另一個對戰組合為荷蘭對決英格蘭，於明（7）日凌晨2點45分舉行，將在葡萄牙的阿方索‧亨里克斯球場（Estádio D. Afonso）開踢。勝方將於6月10日凌晨2點45分和葡萄牙爭取首屆國家聯賽冠軍，輸者則是6月9日晚間9點和瑞士爭奪季軍。

葡萄牙隊長C羅今攻進3球，幫助葡萄牙力退瑞士。（歐新社）

賽後兩隊球員相互致意。（歐新社）

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