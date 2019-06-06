NBA》悲情柯瑞空砍47分 外媒卻想起去年的「詹皇」

柯瑞孤掌難鳴，狂飆47分仍救不了球隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場進行與暴龍總冠軍賽第三戰，在兩位得分主力因傷缺陣下，一哥柯瑞（Stephen Curry）雖然帶頭狂轟47分，但無奈最終勇士仍以109：123慘輸暴龍，而孤掌難鳴的柯瑞也馬上令外媒想起去年冠軍賽豪取51分卻仍吞敗的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

衛冕軍在今年總冠軍戰飽受傷兵困擾，除了杜蘭特仍無法上陣外，K.湯普森也在前一戰拉傷左腿筋，確定生涯首次在冠軍賽缺席，只能由一哥柯瑞一肩扛起球隊得分重責。

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果然，柯瑞從開賽就打得相當積極，首節就嘗試用各種方式來替球隊得分，連被三個人包夾他還是可以高難度上籃命中，上半場13投7中，三分球8投4中砍下25分、8籃板和4助攻，締造個人總冠軍賽半場得分新高。

下半場，柯瑞更是火力全開，還有兩次倒地拚命只為了爭奪球權，雖然勇士一度打出一波7：0將比分追進，不過雙拳難敵四手，傷兵累累的勇士最終仍無力反撲陣容完整的暴龍，最後以109：123吞下敗仗。

柯瑞今天次倒地搶球。（歐新社）

柯瑞今天次倒地搶球。（歐新社）

最終柯瑞拿下47分，也讓成為自2018年冠軍賽首戰「詹皇」詹姆斯之後，史上第二位在總冠軍賽飆至少47分、球隊卻輸掉比賽的球員。

去年總冠軍賽，詹姆斯在首戰創下生涯季後賽新高51分，但「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）在第4節讀秒階段發生烏龍，讓球隊錯失投進致勝一擊的機會。而騎士拚到延長賽後，仍以114：124不敵勇士，吞下系列賽首敗，也讓詹姆斯成為史上第一位在總冠軍賽破50分卻輸掉比賽的球員。

詹皇去年首戰狂飆51分，不過最後卻因為隊友搞烏龍輸球。（資料照，法新社）

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