日職Live》郭俊麟滿壘飆K解決洋砲！ 廣島 2：5 西武

第五局

5上，長野久義一球就擊出滾地出局，田中廣輔擊出游擊滾地出局，小窪哲也敲出投手穿越安打，野間峻祥擊出一壘穿越安打，一、二壘有跑者。菊池涼介選到四壞保送形成滿壘，面對巴提斯塔，郭俊麟飆出三振化解失分危機。

第四局

4上，郭俊麟讓鈴木誠也擊出三壘滾地球，中村剛也發生失誤，一壘有人。西川龍馬纏鬥數球後擊出三壘滾地形成野手選擇，一出局，一壘有人。磯村嘉孝擊出雙殺打，三出局。

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第三局

3下，外崎修汰安打後，日職全壘打王山川穗高馬上開砲，本季第24轟到手，廣島 2：5 西武，森友哉安打上壘，中村剛也遭到三振，森友哉盜壘被抓到，但廣島發生失誤讓森友哉跑上二壘，栗山巧、愛斗飛球出局，三出局。

3上，野間峻祥右外野飛球出局，菊池涼介游擊滾地出局，巴提斯塔站著鯱動被三振，三上三下。

第二局

2下，首棒打者栗山巧就敲出二壘安打，愛斗出局後，金子侑司敲出帶有打點的安打，接著盜上二壘進佔得點圈，廣島 2：3 西武，秋山翔吾選到保送，源田敲出雙殺打，三出局。

2上，長野久義滾地出局，郭俊麟拿出招牌變速球三振掉田中廣輔，小窪哲也首球飛球出局，郭俊麟投出三上三下。

第一局

1下，秋山翔吾首打席就開轟，廣島 2：1 西武，源田壯亮飛球出局，外崎修汰遭觸身球保送上壘，山川穂高敲出左外野紮實安打，外崎修汰一溜煙跑上三壘，一、三壘有人。森友哉右外野深遠高飛犧牲打，廣島 2：2 西武，二出局。中村剛也遭到三振，三出局。

1上，郭俊麟遭野間峻祥敲出中間方向安打，隨後盜上二壘進佔得點圈，菊池涼介犧牲觸擊，跑者上三壘，郭俊麟對巴提斯塔投出觸身球，對鈴木誠也連續四個壞球保送，接著在面對西川龍馬的打席暴投送分，廣島 1：0 西武。西川擊出右外野高飛犧牲打帶有打點，廣島 2：0 西武，三壘有人，磯村嘉孝右外野飛球出局，三出局。

先發名單

西武獅

1 中 秋山翔吾

2 遊 源田壯亮

3 二 外崎修汰

4 一 山川穂高

5 捕 森友哉

6 三 中村剛也

7 指 栗山巧

8 右 愛斗

9 左 金子侑司

先發投手：郭俊麟

廣島鯉魚

1 中 野間峻祥

2 二 菊池涼介

3 一 巴提斯塔

4 右 鈴木誠也

5 左 西川龍馬

6 捕 磯村嘉孝

7 指 長野久義

8 遊 田中廣輔

9 三 小窪哲也

先發投手：山口翔

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