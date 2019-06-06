日職Live》王柏融棒打前央聯勝投王 連2打席敲安（影音）

第四局
青木宣親偷點成內野安打上壘，山田哲人也敲安，村上宗隆適時安打帶有打點，養樂多追成1：2落後。
第三局
王柏融在2出局一壘有人時上場打擊，面對小川泰弘146公里直球再度敲出安打，在左外野落地，連兩打席敲出安打，打擊率回升到2成98。下一棒清宮幸太郎也敲安，中田翔回本壘攻下火腿第2分，目前2：0領先。
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第一局
大田泰示、近藤健介接連敲安，2出局後輪到王柏融打擊，相中小川泰弘的146公里低角度直球，敲出中外野平飛安打，這是大王在交流賽的首支安打，也送回二壘上的大田泰示，助火腿1：0領先。
＼ #王柏融 タイムリー ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） 2019年6月6日
S #小川泰弘 投手と大学時代から7年越しの対決は王選手に軍配‼️ナイスヒットで今日はファイターズが先制
#GAORA プロ野球中継
@swallowsprhttps://t.co/a72z5QUxJz で生放送中#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/PQ0GKBWcJV
賽前報導
日本火腿在主場札幌巨蛋對養樂多三連戰最後一場，「台灣大王」王柏融前兩役對養樂多合計7支0，還在尋求交流戰首安，今日依舊擔任火腿先發第5棒左外野手。
養樂多則派出右投小川泰弘先發，他曾在2013年以單季16勝拿下央聯勝投王，不過他本季10場出賽，只拿下1勝7敗，防禦率5.37，近期處於4連敗。
先發名單
火腿
1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（三）近藤健介
4（指）中田翔
5（左）王柏融
6（一）清宮幸太郎
7（二）渡邊諒
8（捕）清水優心
9（游）中島卓也
投手 加藤貴之
養樂多
1（中）塩見泰隆
2（左）青木宣親
3（二）山田哲人
4（指）巴倫汀
5（一）村上宗隆
6（三）大引啓次
7（右）雄平
8（捕）中村悠平
8（游）奥村展征
投手 小川泰弘