中職》從勝投王到敗投王 伍鐸怎麼了？

伍鐸昨苦吞本季第8勝，暫居聯盟敗投王。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕富邦悍將洋投伍鐸去年豪取14勝，奪中職勝投王，防禦率3.25、被打擊率2成73，今年伍鐸出賽11場苦吞8敗，暫居聯盟最多敗投手，僅拿到2勝，防禦率5.29、被打擊率3成14，和去年投球內容相較落差不小。

昨天從伍鐸手中轟陽春砲的陳子豪就表示，今年伍鐸失投球較多，球速和球質也不如往年。

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投球狀態真的不如往年嗎？伍鐸認為，感覺沒有太大差別，或許有些球進壘點不佳，但球速並沒有掉太多，有時候速度沒出來，可能是球場測速槍的問題，他強調，「今年有幾場比賽可能沒投好，但其中帶有運氣不好的因素。」

今年是伍鐸中職生涯第5個球季，是否因對手熟悉他導致成績有所下滑？伍鐸說，棒球永遠都是不一樣的，包括投球狀態、面對的對手、場上狀況，他隨時會做出改變和研究對手，至於研究後就要看能否在場上做到，去年成功的模式，今年就不一定了，但他對總冠軍的渴望是一樣的。

值得一提的是，今年伍鐸先發得分援護率（平均先發每9局隊友得分）僅3.75，在20名至少投28局的先發投手當中，僅名列倒數第4，遠不如榜首王溢正的9.33，缺乏隊友攻擊火力掩護，也是伍鐸本季勝少敗多的主因。

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