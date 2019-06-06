中職Live》胡金龍敲左外野兩分砲 悍將4：1中信

第六局
第五局
五局下，中信兄弟三上三下。
五局上，一出局後張正偉敲二壘安打，隨後胡金龍敲出左外野兩分砲，悍將4：1兄弟。
林哲瑄率隊超前。（記者廖耀東攝）
第四局
四局下，一出局後林智勝敲安，但周思齊無法打回分數，隨後一壘跑者盜壘失敗。
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四局上，胡金龍率先擊出安打，林益全敲出一分打點二壘安打，悍將追平比分。蔣智賢擊出滾地球出局，跑者上到三壘。林哲瑄補上超前安打，悍將2：1領先。
林益全打回球隊追平比分。（記者廖耀東攝）
林益全打回球隊追平比分。（記者廖耀東攝）
第二局
二局下，周思齊率先敲安，彭政閔靠著野選上到一壘，周思齊出局。張志豪遭到三振，黃鈞聲無法延續攻勢。
二局上，富邦三上三下。
林智勝敲安。（記者廖耀東攝）
第一局
一局下，王威晨率先敲內野安打，並成功盜上二壘。吳東融敲內野滾地球出局，跑者上三壘。隨後林智勝補上一分打點安打，中信先馳得點。
一局上，兩出局後胡金龍、林益全連續敲安，但蔣智賢無法打回分數。
悍將先發投手羅力。（記者廖耀東攝）
中信先發投手蔡齊哲。（記者廖耀東攝）
兩隊先發名單
富邦悍將
1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 LF
4.林益全 1B
5.蔣智賢 DH
6.林哲瑄 CF
7.陳凱倫 3B
8.李宗賢 SS
9.方克偉 C
先發：羅力
中信兄弟
1.王威晨 3B
2.吳東融 2B
3.陳子豪 RF
4.林智勝 1B
5.周思齊 LF
6.彭政閔 DH
7.張志豪 CF
8.黃鈞聲 C
9.王勝偉 SS
先發：蔡齊哲