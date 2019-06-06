中職Live》胡金龍敲左外野兩分砲 悍將4：1中信

第六局

第五局

五局下，中信兄弟三上三下。

五局上，一出局後張正偉敲二壘安打，隨後胡金龍敲出左外野兩分砲，悍將4：1兄弟。

林哲瑄率隊超前。（記者廖耀東攝）

第四局

四局下，一出局後林智勝敲安，但周思齊無法打回分數，隨後一壘跑者盜壘失敗。



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四局上，胡金龍率先擊出安打，林益全敲出一分打點二壘安打，悍將追平比分。蔣智賢擊出滾地球出局，跑者上到三壘。林哲瑄補上超前安打，悍將2：1領先。

林益全打回球隊追平比分。（記者廖耀東攝）

林益全打回球隊追平比分。（記者廖耀東攝）

第二局

二局下，周思齊率先敲安，彭政閔靠著野選上到一壘，周思齊出局。張志豪遭到三振，黃鈞聲無法延續攻勢。

二局上，富邦三上三下。

林智勝敲安。（記者廖耀東攝）

第一局

一局下，王威晨率先敲內野安打，並成功盜上二壘。吳東融敲內野滾地球出局，跑者上三壘。隨後林智勝補上一分打點安打，中信先馳得點。

一局上，兩出局後胡金龍、林益全連續敲安，但蔣智賢無法打回分數。

悍將先發投手羅力。（記者廖耀東攝）

中信先發投手蔡齊哲。（記者廖耀東攝）

兩隊先發名單

富邦悍將

1.張正偉 RF

2.王正棠 2B

3.胡金龍 LF

4.林益全 1B

5.蔣智賢 DH

6.林哲瑄 CF

7.陳凱倫 3B

8.李宗賢 SS

9.方克偉 C

先發：羅力

中信兄弟

1.王威晨 3B

2.吳東融 2B

3.陳子豪 RF

4.林智勝 1B

5.周思齊 LF

6.彭政閔 DH

7.張志豪 CF

8.黃鈞聲 C

9.王勝偉 SS

先發：蔡齊哲

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