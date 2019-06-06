中職》恰恰閱洋投無數：索沙水準以上、對凱撒最絕望

（左起）凱撒、索沙。（資料照，記者羅沛德、黃志源攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕近期統一獅邀請「上古神獸」王漢來台參加活動，勾起「恰恰」 彭政閔兒時回憶，恰恰細數，「以前好多洋投我都記得，巴比諾、克力士、必可、史東、賈西（凱撒）、勞勃、柏格......還有瑞奇，球速很快，但控球不好。」

彭政閔閱洋投無數。（資料照，記者林正堃攝）

這幾年令恰恰印象深刻的洋投，他點名剛離台的索沙，還有前統一獅洋投海克曼，恰恰表示，桃猿洋投李茲球速雖比索沙更快，但索沙球速剛猛又陰柔，控球好，指叉球投得很像變速球。恰恰表示，海克曼球速快，卡特球能丟到145公里，很難打。

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索沙是不是中職史上最強洋投？恰恰強調，「不同時期的投手很難做比較，不過，索沙絕對是水準以上的洋投。」

前統一洋投海克曼。（資料照，記者林正堃攝）

撇開索沙和海克曼，恰恰說，「對凱撒的絕望值是最高的!」恰恰生涯對凱撒11次，獲得2次保送，9打數未敲安，慘吞7K。

恰恰回憶，當年對上凱撒適逢雅典奧運，為了與奧運好球帶接軌，外角兩顆球主審都會判好球，凱撒控球準，滑球又犀利，對上凱撒根本沒轍，而且凱撒上來，大部分都會換老經驗捕手曾智偵。

恰恰笑說，記得對上凱撒他幾乎都被三振，2004年打擊連球都很難飛到外野，隔年有一次對凱撒打到外野，他覺得非常開心，因為球終於飛到外野了。

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