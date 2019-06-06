中職》談洋將登錄規定 恰恰：有討論修改空間

兄弟彭政閔。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年上半季賽程還沒結束，各隊已解約多名洋將，包括統一獅知念廣彌解約，中信兄弟肯恩、艾銳克和里迪，桃猿史博威，富邦悍將索沙（韓職SK飛龍買斷合約）。

現行中職洋將的規定是，一軍最多能登錄3名洋將，每場最多用3人、同時上場2人，如果洋將被降到二軍，最快10天後才能回到一軍，但如果被降到二軍，球團另外拉一名洋將上一軍，補滿3名洋將名額，那麼，被降二軍的洋將就要遭註銷，該球季無法再登錄上場。

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昨天Lamigo桃猿總教練洪一中表示，為了增加比賽精采度和刺激本土球員進步，中職應該增加洋將名額，最好能達到5人，也增加引進洋砲的空間。

「恰恰」彭政閔表示，現行中職的洋將規定有討論修改的空間，或許一軍登錄3名洋將的名額可以不用增加，不過，升上一軍的洋將，將另一名洋將降二軍，那麼，被降二軍的洋將可以不用遭註銷，仍有機會回一軍效力，就像2010年一樣的規定；那一年兄弟用4名洋投麥格倫、卡斯帝、庫倫、羅曼。

這樣的好處是什麼?恰恰解釋，在日、韓職競爭下，加上中職薪資待遇關係，能找到好的洋將本來就有限，即使找到實力不錯的洋將，也有適應或意外受傷的問題，因此就解約的話，換新的洋將不一定實力就比較好，倒不如有彈性空間，讓現有4名洋將在一二軍比賽，即使在二軍打比賽，對本土球員也是有幫助的。

恰恰解釋，如果能修改洋將政策和相關規定，此舉能夠幫助球團省錢，現在各隊傾向找有中職經驗的洋將，就是希望將風險降到最低。

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