日職》大王發威！王柏融單場猛打賞勇奪MVP 打率重回三成

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在主場札幌巨蛋對養樂多三連戰最後一場，「台灣大王」王柏融今天擔任先發第五棒左外野手，揮別前兩役7支0的低潮，繳出單場4打數3安打的猛打賞，並貢獻1分打點，助火腿終場3：1擊敗養樂多，王柏融獲選賽後MVP，打擊率也重回三成。

養樂多今派出右投小川泰弘先發，王柏融7年前就讀文化大學時，就曾與當時就讀創價大學來台交流的小川泰弘對決過，今天大王在第一局的首打席就敲出中外野平飛安打，送回二壘上的隊友大田泰示，幫助火腿先馳得點。

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第二打席，王柏融第三局在一壘有人時上場打擊，面對小川泰弘又敲出左外野落地平飛安打。

第五局的第三打席，王柏融敲出三壘邊線界外飛球，被養樂多游擊手奥村展征美技接殺。第七局，王柏融面對養樂多後援投手近藤一樹，相中144公里直球敲出右外野平飛安打，達成單場猛打賞，之後被代跑平沼翔太換下，退場休息。

日本火腿終場3：1獲勝，賽後王柏融的打擊率也回升到3成01。

日職生涯猛打賞場次：

6/2 vs歐力士 5打數5安打

4/24 vs樂天 5打數3安打

4/16 vs歐力士 4打數4安打

4/5 vs西武 3打數3安打

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