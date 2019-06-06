日職》郭俊麟飆6局好投奪本季首勝 西武5轟煙火秀慶祝

郭俊麟好投拿下本季首勝。（圖片取自西武推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於西武獅隊的郭俊麟，今天睽違8個多月再次於一軍先發，面對廣島鯉魚隊的強力打線，繳出6局失2分的優質先發，加上全壘打王山川穗高的雙響砲在內，西武全場5轟助陣，終場以9：2擊敗廣島，郭俊麟拿下本季日職首勝，賽後也獲選為單場MVP。

郭俊麟剛開賽時控球不佳，第一局率先被野間峻祥敲安後，1出局連續投出觸身球以及保送形成滿壘，又於滿壘時暴投失掉首分，隨後他讓西川龍馬擊出高飛犧牲打失掉第二分，再讓磯村嘉孝打出飛球出局未再失分。

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渡過首局亂流後，郭俊麟越投越穩，讓廣島打者變相11上11下，第五局更在滿壘時三振掉洋砲巴提斯塔化解失分危機，今天主投6局失2分送出5K，防禦率3.00，拿下本季首勝。

西武獅隊的全壘打王山川穗高今天單場雙響砲，4打數3安打打進3分打點，與郭俊麟一同獲得單場MVP的殊榮。秋山翔吾、外崎修汰和栗山巧三人今天也有全壘打演出，西武全場打出14安灌進9分。

廣島隊今天只在首局靠著暴投和高飛犧牲打打下分數，中央聯盟打擊王鈴木誠也本場比賽3打數無安打，只靠著失誤和保送上壘，打擊率下滑至3成35。

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