日職》陽岱鋼替補敲安 巨人擊敗樂天

陽岱鋼敲安。（資料照，取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天作客樂天主場，雙方形成一場投手戰，巨人先發櫻井俊貴6.2局失1分好投，比下樂天先發石橋良太7局失2分的優質先發，終場巨人以2：1擊敗樂天，並以2勝1敗取得系列賽勝利，效力巨人軍的台灣好手陽岱鋼今天替補出賽，有一支安打演出。

巨人隊的若林晃弘在第二局一、三壘有跑者時敲出適時安打，打進巨人首分，四局下，樂天在滿壘時靠著渡邊佳明選到保送擠回1分追平分，第六局岡本和真的致勝超前轟，幫助巨人以2：1險勝樂天。

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櫻井俊貴6.2局8K，拿下勝投。（圖片取自巨人推特）

台灣好手陽岱鋼今天在7局下上場代守右外野，並在第9局獲得打擊機會，他在兩出局後面對樂天後援青山浩二的噴射球，擊出右外野方向的紮實一壘打，賽後打擊率上升到2成80。

巨人先發櫻井俊貴主投6.2局，用112球，送出8K3BB，失掉1分自責分，拿下賽季第二勝，今天巨人牛棚四名接替上來的打者都沒失分，順利為球隊守下勝利。

岡本和真敲出致勝轟。（圖片取自巨人推特）

樂天先發石橋良太今天的表現也不遑多讓，主投7局用95球，送出4K無保送，失掉2分都是自責分，第六局被岡本和真敲出的致命陽春彈，讓他苦吞本季第3敗。

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