法網男單四強「費納對決」 今日賽事預告與轉播

瑞士天王費德爾。（資料照，法新社）

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法網男單4強方面，晚間6點50分將由費德爾（Roger Federer）對決納達爾（Rafael Nadal），兩人將上演史詩級第39度「費納對決」。除此之外，詹詠然與搭檔多迪格（Ivan Dodig）也將在混雙決賽登場，球迷們記得準時鎖定轉播。

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大聯盟方面，早上7點由洋基出戰藍鳥，洋基能否在哈普（J.A. Happ）的帶領下終止3連敗？而早上10點由天使挑戰運動家，昨天開轟並貢獻4打點的大谷翔平，此役會有什麼樣的表現？球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油。

中職今兩地開打，台南球場下午5點由富邦悍將迎戰統一獅，悍將推出陳仕朋先發，對上獅隊的施子謙。洲際球場由中信對陣桃猿，中信派出萊福力先發，猿隊由李茲主投。球迷們敬請鎖定《自由體育》的文字轉播。

法網

18:30 男單四強 FOX體育、FOX體育3台

MLB

07:00 洋基@藍鳥 民視、FOX體育、FOX體育3台

10:00 運動家@天使 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 悍將@獅 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

17:05 桃猿@象 緯來育樂、愛爾達體育2台

日職

17:00 羅德@巨人 愛爾達體育3台

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