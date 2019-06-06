高球》仰德台青盃高球賽 呂孫儀7天內2度封王

老淡水球場呂孫儀7天內2度封王，為現階段手感最燙的國內業餘高球選手 。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕上周剛在2019台灣業餘高球錦標賽男子組封王的城市科大呂孫儀，今又在仰德台青盃高球對抗賽全國球場站後來居上，榮登王座，並為老淡水球場贏得團體冠軍，成了108年台青盃全國球場站的雙冠王。7天之內連續兩場逆轉奪冠，也證明呂孫儀是現階段國內最佳男子業餘球手。

呂孫儀今天在最終輪勇抓7鳥，沒有柏忌，締造單日最佳的65桿，3輪209桿，以4桿取勝新豐球場的葉甫，從並列第5躍居冠軍。葉甫前兩輪與呂孫儀同桿，最終輪69桿，總和與老淡水球場陳宥蓁、全國球場陳守成同為213桿，並列亞軍。呂孫儀在6天前的台灣業餘高球錦標賽最終輪也擊出當日最低的66桿，從前一天的並列第7，超越6名對手，完成逆轉封王。

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呂孫儀表示，標準桿4桿的第12洞沒有PAR ON，也沒切正，形勢一度危急，但他挺住壓力，側坡推桿入洞，成功保PAR，才締造第三輪沒有柏忌的完美演出。

呂孫儀上月31日在台灣業餘錦標賽男子組封王，又入選國家隊，心情愉悅，打來沒有壓力，應是7天內兩度奪冠的主因。他說要放2天假獎勵自己，並慶祝端午節。

女子選手以新豐球場吳佳晏219桿並列12，表現最佳，她在最終輪打出3天來女子最優的69桿，前兩輪以150桿並列24。

在呂孫儀、陳宥蓁、許育誠、黃郁翔等人的通力合作下，老淡水球場在團體賽也以643桿捧走冠軍盃，完成逆轉勝。昨日領先5桿的地主全國球場抵擋不住呂孫儀、陳宥蓁的連續飆桿，以3桿之差落居第2，台北球場652桿獲得季軍。

共有男4女2計6名國家隊員，投入台青盃全國球場站，除呂孫儀奪冠，打出國家隊員身手外，選拔賽狀元洪昭鑫最後一天也抓6鳥，另有2次柏忌，打出優異的68桿，三輪214桿（-2）躍居第5，謝霆葳219桿、王文暘221桿。兩位女將楊斐茜223桿、楊亞賓233桿。

前兩輪領先的城市科大廖崇漢最終輪75桿，總計216桿（E），以第9名作收。在66位參賽選手中，有9人在第三輪低於標準桿，雖較第二輪的12人少，但有7人為六字頭，則是3天來最多。

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