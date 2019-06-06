NBA》林書豪今在總冠軍賽初亮相 預計7月底訪台

NBA球星林書豪將在7月26、27日舉辦「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年隨著暴龍打進NBA總冠軍賽的林書豪要來台灣啦！連續9年舉辦的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」將於7月26、27日在台北和平館舉行。

「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」徵選會將於6月16日台中、6月22日台北、7月6日高雄舉行，最終決選出60位學員接受林書豪兩天的指導。想要接受林書豪指導籃球技術的國小9-12歲學童，即日起趕快上活動網站www.jlincamp.com.tw報名。

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國泰金控與林書豪攜手合作進入到第9年，這些年一同到過高雄、台中、花蓮，不僅舉辦個人訓練營，也到每個城市關懷弱勢的小朋友、舉辦大學生座談會，林書豪強調：「去年是我第一次嘗試在訓練營裡用分享的方式教小球員們關於『生活態度、團隊合作與溝通』的重要性，今年我也會在訓練營最後跟小朋友以及家長分享，我希望來參加訓練營不只能幫助你的籃球技巧進步，最重要的是讓你成為一個好隊友、好隊長甚至好學生，找到自己學習、進步的動力與樂趣。」

不只是籃球，林書豪希望能夠回饋台灣的更多更深，在在顯示他對台灣的關懷與重視，而9年來許多參加過林書豪訓練營的小球員，如今已都是獨當一面的大學長了，今年將特別邀請就讀健行科大谷毛唯嘉、文化大學林秉聖、台灣師大陳又瑋以及旅美的許祐瑋四位學長擔任助教，從學長的觀點帶給小學員們更多回饋。

活動將於即日起開放報名，更多詳情、查詢請上活動官方網站：www.jlincamp.com.tw；或電洽02-7741-5123。

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