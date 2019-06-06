法網》球王喬科維奇直落三取大滿貫270勝及4強門票

喬科維奇獲勝慶祝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今日在法國網球公開賽男單8強，以7：5、6：2、6：2橫掃世界排名第5的德國名將小茲維瑞夫（Alexander Zverev），將在4強與奧地利好手提姆（Dominic Thiem）爭奪決賽門票。

喬帥檢視球印。（美聯社）

喬科維奇過去與小茲維瑞夫4度交手勝負各半，不過唯一紅土過招是在2017年羅馬名人賽，由小茲維瑞夫以直落二擊敗球王，更贏得生涯首座名人賽冠軍。

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喬科維奇首盤雖被小茲維瑞夫率先破發，但隨即回穩不只追平局數，並在關鍵時刻完成破發，成功先馳得點；喬帥在次盤持續壓著小茲維瑞夫，該盤兩度破發成功，接著於第3盤再接再厲於第6局再度破發，最終就以直落三取得生涯於大滿貫270勝，以及第9度晉級巴黎羅蘭加洛斯4強。

茲維瑞夫神情懊惱。（美聯社）

茲維瑞夫雙手一攤。（美聯社）

另一男單8強由奧地利好手提姆對戰生涯首闖大滿貫前8的俄國新星卡查諾夫（Karen Khachanov），提姆以6：2、6：4、6：4勝出，連4年於紅土大滿貫躋身4強，屆時將與喬科維奇爭奪決賽席次。喬帥只差2勝就能完成個人2015年、2016年後，再次完成跨季大滿貫史詩紀錄。

提姆擊敗卡查諾夫，4強將對上喬科維奇。（法新社）

法網男單4強出爐，喬科維奇大戰提姆，雙方過去8度交手，球王取得6勝2敗，不過提姆2勝皆出自紅土賽場，包括2017年法網8強戰勝喬帥。至於另組備受矚目的西班牙「蠻牛」納達爾與「瑞士特快車」費德爾頂尖對決，預計明晚6點50分登場，納達爾對戰取得23勝15敗領先，包括紅土13勝2敗的絕對優勢。

喬帥豪取大滿貫第270勝。（歐新社）

喬科維奇直落三盤晉級四強。（法新社）

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