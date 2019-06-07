MLB》耶利奇敲第23轟領先全聯盟 釀酒人3轟擊退馬林魚

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）今天不但猛打賞，還有一發兩分彈，本季第23轟出爐領先全大聯盟，摩斯塔卡司（Mike Moustakas）則是單場雙響砲，幫助球隊在主場以5：1擊敗馬林魚。

釀酒人首局靠耶利奇敲兩分砲，摩斯塔卡司也轟陽春彈，助隊單局攻下3分。第3局摩斯塔卡司再揮出陽春砲，第7局布朗（Ryan Braun）擊出適時安打再添1分；馬林魚全場僅5支安打，只靠庫柏（Garrett Cooper）的適時安打得到1分。

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釀酒人先發佩洛塔（Freddy Peralta）6局飆9次三振，僅被敲4安失1分，獲得本季第3勝；馬林魚先發史密斯（Caleb Smith）投5局失4分，吞本季第4敗。

耶利奇本季表現火燙，今天單場3安猛打賞包含一發兩分砲，還有1次盜壘，23轟領先全聯盟，整體攻擊指數（OPS）高達1.170。此外，耶利奇面對前東家馬林魚不手軟，39打數敲15安，其對戰打擊率高達0.385，還敲出2轟。

釀酒人強打耶利奇（右）開轟。（法新社）

釀酒人強打耶利奇。（法新社）

釀酒人摩斯塔卡司單場敲2轟。（美聯社）

釀酒人先發佩洛塔投6局飆9次三振，僅被敲4安失1分，獲得本季第3勝。（美聯社）

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