MLB》這樣也能敲全壘打！ 大都會、巨人總教練都看傻眼（影音）

佛雷澤單手且單膝跪地敲出全壘打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場以7：3大勝巨人，收下2連勝。大都會重砲佛雷澤（Todd Frazier）8局下敲出打破僵局的2分砲成為贏球關鍵，不過令人驚訝的是佛雷瑟這一轟僅用單手並單膝跪地所敲出，讓兩隊總教練完全看傻了眼。

兩隊在8局前呈現3：3平手局面，佛雷澤8局下挺身當英雄，面對一顆對進壘點超低的單指曲球，他硬是用左手把球撈起來，右腳也單膝跪地，但球還是被他扛出左外野全壘打牆外，形成一發打破僵局的2分彈，根據大聯盟Statcast的計算，這球飛行初速只有94.7英里，剛打出去時大都會總教練米奇（Mickey Callaway）都不敢確定是否能成為全壘打。

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「無論什麼時候用單膝跪地的姿勢揮擊，一般來說都不會認為會飛出去，」米奇表示，只有佛雷澤知道會不會扛出去，他曾經出現過類似的全壘打，大家都希望這球落地成為安打，但沒想到卻形成全壘打。

巨人總教練波契（Bruce Bochy）也稱讚佛雷澤是一名很棒的打者，能把低球打得這麼好，原以為只是個平凡的飛球，很驚訝他能飛這麼遠。

「嘗試30次應該才會出現1次吧！」佛雷澤賽後受訪坦言有觀察過前遊騎兵名將貝爾崔（Adrian Beltre）的單膝跪地揮擊的姿勢，很開心能敲出致勝全壘打。

佛雷澤敲出致勝2分砲。（今日美國）

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