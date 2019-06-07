MLB》德容致勝轟 「憤努鳥」雙紅戰勝出（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，上演紅雀主場迎戰紅人的「雙紅戰」，紅雀靠著德容（Paul DeJong）於7局突破僵局的兩分砲，終場以3：1擊敗紅人，拿下近6場比賽的第5勝，紅人則是吞下近4場比賽的第3敗。

德容敲出超前比分的兩分砲。（美聯社）

比賽第3局下半，紅雀的卡本特（Matt Carpenter）率先用1支帶有1分打點的一壘安打替球隊首開紀錄，下個半局紅人靠著兩支安打加1次蓄意保送攻佔滿壘，接著巴恩哈特（Tucker Barnhart）的高飛犧牲打幫助紅人追平比數1：1。

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卡本特帶有1分打點的一壘安打。（美聯社）

兩隊平手的僵局直到7局下半有了變化，紅雀首明上來的打者穆諾（Yairo Munoz）先敲出一壘安打上壘，接著卡本特被三振後，再下一棒的德容在2好2壞的情況下鎖定1顆失投的變速球大棒一揮，直接將球掃出左外野大牆，這是他本季第9發紅不讓，幫助球隊打下突破僵局的超前分，最終紅雀即以3：1啄傷紅人，拿下近6戰的第5勝。

紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）主投6.1局被敲5安失1分無關勝負，後援1.1局無失分的甘特（John Gant）拿下本場勝投，「火球男」希克斯（Jordan Hicks）後援1局0失分拿下本季第12次救援成功。

紅人先發投手德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）主投5局被敲6安失1分，另飆出7張老K無關勝負，後援1.1局被敲2安，包括1發兩分彈的羅倫森（Michael Lorenzen）則苦吞本場敗投。

哈德森主投6.1局失1分優質先發表現，可惜無關勝敗。（法新社）

德斯克拉菲尼主投5局失1分同樣無關勝負。（法新社）

「火球男」希克斯（圖右）替紅雀成功關門，自己也收下救援成功。（美聯社）

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