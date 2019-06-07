MLB》洛磯新秀初登板7局飆9K好投 連對手都讚譽有加（影音）

〔體育中心／綜合報導〕科羅拉多洛磯今天作客芝加哥小熊，進行雙方三連戰最後一場比賽，洛磯推派本季首度登板的新秀藍伯特（Peter Lambert）擔任先發，主投7局送出9次三振僅被敲4安失掉1分防禦率1.29，藍伯特亮眼的表現率洛磯以3：1拿下勝利，也避免系列賽遭到小熊橫掃。

此役洛磯率先在4局上發動攻勢，首棒上場的史托利（Trevor Story）一上場就敲出二安，接下來達爾（David Dahl）敲安打送回壘上隊友，2出局後戴斯蒙（Ian Desmond）敲二壘安打再添1分。

請繼續往下閱讀...

6局下小熊展開反攻，「小老大」布萊恩（Kris Bryant）和巴耶茲（Javier Baez）2支安打追回1分，這也是小熊全場唯一攻下的1分，下個半局，洛磯再靠著2安以及一支高飛犧牲打將剛剛失掉的分數要回來，終場洛磯就以3：1擊敗小熊。

生涯初登板就有亮眼表現並拿下勝投的藍伯特，對於大聯盟首秀就繳出好表現，自己也感到相當意外，「這是多麼美好的一天，瑞格利球場太棒了，氣氛相當好，球迷相當瘋狂，我以為我會受他們干擾，但我沒事。」藍伯特說道。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）也對他讚譽有加，「他是一名相當優秀的選手，如果你有仔細看，他連揮棒都相當出色，他已經將他在小聯盟的好表現帶上大聯盟。」梅登說道。

總教練擁抱恭賀藍伯特初登板奪勝。（美聯社）

達爾敲安送回球隊第1分。（今日美國）

巴耶茲敲安。（今日美國）

藍伯特初登板投球英姿。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法