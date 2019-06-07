日職》王柏融將踏上甲子園球場 強碰三屆明星強投西勇輝

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒跨聯盟交流賽，日本火腿從今天起將到甲子園球場，和阪神虎展開三連戰，這也是「大王」王柏融首次在例行賽到中央聯盟球場比賽，預計將碰上三屆明星強投西勇輝。

王柏融昨天繳出3安猛打賞後，打擊率再度回到三成，本季至今出賽44場，163打數敲49安，有2轟、22分打點，打擊率0.301，得點圈打擊率也有0.283。

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西勇輝職棒生涯前9年都待在太平洋聯盟的歐力士，三度入選明星賽，去年季後成為自由球員，他以4年10億日圓價碼，轉戰央聯阪神虎。

本季西勇輝表現仍不俗，先發10場就有8場優質先發，有1場完封勝，戰績3勝4敗，防禦率2.54，每局被上壘率（WHIP）是1，被打擊率則是0.215，是阪神虎今年最穩定的投手。

王柏融今年面對右投的打擊率高達0.333，共123打數敲41安，有1轟、17分打點。不過，西勇輝本季面對左打很有一套，被打擊率僅0.191，面對右打被打擊率則是0.240。

阪神虎投手西勇輝曾在2015年代表日本隊，參加世界12強棒球賽。（資料照，記者林正堃攝）

西勇輝本季的速球使用率為38.51％，滑球使用率則有28.86％，他還有噴射球、變速球、曲球等球種。

日本火腿今天的先發為有原航平，他本季先發9場，戰績6勝2敗防禦率1.69，目前暫居洋聯勝投排行榜首位。

另外，由於是在央聯球場比賽，沒有指定打擊，投手有原航平屆時將會上場打擊，也可關注火腿教練團如何安排王柏融、近藤健介、中田翔、以及超級新星清宮幸太郎的守備位置。

此外，由於關西地區今天下大雨，比賽能否順利開打仍未知。

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