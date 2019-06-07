MLB》希克斯關鍵3分砲 哈普7局好投助洋基止連敗

哈普繳出7局失1分的好投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在吞下二連敗後成功反彈，靠著哈普（J.A. Happ）7局僅失1分的好投，再加上希克斯（Aaron Hicks）和厄謝拉（Gio Urshela）雙雙開轟，洋基終場以6:2擊敗藍鳥，成功避免遭到藍鳥橫掃。

藍鳥先發投手傑克森（Edwin Jackson）第二局遭到隊友小葛雷諾（Vadamir Gurrero Jr.）的失誤拖累，兩出局後接連被敲出三支安打，包括拉梅修（DJ LeMahieu）的二壘安打和希克斯的3分砲總共丟掉4分種下敗因。

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希克斯敲出關鍵三分砲。（美聯社）

第四局又遭到拉梅修的1分打點安打及厄謝拉砲擊，傑克森僅投3.1局失6分僅2分自責分黯然退場。

厄謝拉敲出陽春砲。（美聯社）

但第九局藍鳥靠著連續3支安打形成滿壘無人出局的大好機會，但洋基隨即換上終結者查普曼（Aroldis Chapman）接手，他先讓赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出雙殺打，再讓賈維斯（Freddy Galvis）擊出三壘平飛球出局，成功化解危機，同時收下本季第18次救援點。

打擊方面，洋基前兩棒拉梅修和希克斯分別繳出4支3和5支2的成績，同時還包辦了5分打點，小將厄謝拉4支1，包括一發陽春砲。

藍鳥索賈德（Eric Sogard）打擊繳出4支2，包括一發陽春砲，小葛雷諾今日打擊表現不佳，不僅單場4支0同時還有一次雙殺打。

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