MLB》塞揚強投不去洋基 傳1年4.1億短約加盟勇士

塞揚強投凱可加盟勇士。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕球季開打至今2個多月，2015年美聯塞揚獎得主凱可（Dallas Keuchel）終於找到新東家，他將以1年約1300萬美元（約新台幣4.1億）加盟勇士。

凱可去年拒絕太空人1790萬美元合格報價，投入自由市場，想要獲得一張大約

未料遲遲找不到新東家，主因之一可能是大聯盟選秀日之前若要簽凱可，會損失選秀籤。如今選秀會結束，凱可也引起多隊興趣。

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《ESPN》報導，凱可和勇士達成協議，將從美國聯盟轉戰國家聯盟。《雅虎體育》作家Tim Brown指出，凱可的合約是1年1300萬美元。

凱可去年繳出12勝11敗防禦率3.74，共吃下204.2局，送出153次三振，每局被上壘率為1.31。此外，他生涯面對國聯球隊的防禦率是2.55，但他自2017年賽季之後，就沒有再碰到國聯球隊。

勇士隊目前戰績33勝29敗，暫居國家聯盟東區第二，與國聯東區第一的費城人有2場勝差。勇士隊先發群防禦率是偏高的4.38，排在全大聯盟第17，團隊防禦率4.33則排在全聯盟第14。

勇士先發群中，高斯曼（Kevin Gausman）本季先發12場戰績2勝5敗防禦率6.15，而佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）則是先發8場拿到1勝5敗、防禦率是偏高5.89，兩人都表現不佳。如今加入凱可後，勇士盼能增強球隊先發戰力。

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