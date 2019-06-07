MLB》睽違14個月再度開轟 大都會棄將用雙響砲證明自己

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒今天作客底特律老虎，進行雙方三連戰最後1場比賽，光芒靠著捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud）揮出單場雙響砲，以6：1擊敗老虎，系列戰光芒取得2勝1敗，目前在美聯東區排名第2，與分區龍頭洋基勝差達1.5場。

德阿諾德開心與隊友擊掌。（今日美國）

此役光芒在首局率先展開攻勢，迪亞茲（Yandy Diaz）與米德斯（Austin Meadows）2支安打助隊先馳得點攻下1分，1局下老虎2出局後卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲出二壘安打，下棒狄克森（Brandon Dixon）在敲安送回壘上隊友追平比分。

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迪亞茲跑回球隊第1分。（法新社）

4局上光芒首棒上場的基爾梅爾（Kevin Kiermaier）先敲二壘安打，下棒德阿諾德轟出中外野全壘打，添得2分，8局光芒攻勢再起，阿德梅斯（Willy Adames）一上場就轟出一發陽春砲，接著阿若尤（Christian Arroyo）獲得保送，先前轟出全壘打的德阿諾德單場雙響砲，再補一發左外野2分砲，最終光芒就以6：1獲勝。

阿德梅斯、德阿諾德8局雙雙開轟。（美聯社）

今天贏球最大功臣非德阿諾德莫屬，值得一提的是，今天的4局上的2分砲是德阿諾德自去年3月31日以來首次開轟，去年德阿諾德動了Tommy John手術，上個月他遭到大都會釋出，並被道奇交易到光芒，賽後他表示他非常喜歡光芒這個團隊，他跟陣中任何人處的都相當愉快。

德阿諾德今天演出雙響炮。（今日美國）

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