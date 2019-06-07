MLB》亞契6局好投 海盜單局「背靠背」開轟擊垮勇士

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，海盜主場迎戰勇士系列賽第3戰，海盜靠著亞契（Chris Archer）主投6局僅失1分，加上莫蘭（Colin Moran）及波蘭柯（Gregory Polanco）於2局接連開轟的幫助下，海盜終場以6：1擊敗勇士，莫蘭則是連兩戰開轟，幫助海盜拿下對戰2連勝。

亞契今主投6局失1分奪下勝投。（法新社）

1局上半，前光芒王牌先發亞契即遭勇士打者狙擊，「自由人」佛里曼（Freddie Freeman）一棒掃出中外野方向的大號陽春全壘打，幫助勇士率先開胡1：0。

請繼續往下閱讀...

佛里曼開轟打進勇士全場唯一一分。（今日美國）

2局下半，先是海盜的貝爾（Josh Bell）擊出二壘安打，莫蘭接著補上一發兩分全壘打超前比數，接著波蘭柯「背靠背」再來一發右外野方向的全壘打，海盜這局灌進3分將比數反超為3：1領先勇士。

莫蘭此役敲出兩分砲，且連兩戰皆有開轟。（法新社）

8局下半，貝爾在一二壘有人的情況下擊出深遠的二壘安打將壘包上的隊友都送回來，此役他單場繳出3安的猛打賞表現，狄亞茲（Elias Diaz）隨後擊出二壘安打再把貝爾送回本壘，最終海盜以6：1洗劫勇士拿下2連勝。

海盜先發投手亞契主投6局被敲6安失1分，送出6張老K拿下本季第3場勝投，後援1.1局無失分的瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）拿下本季第15次救援成功。勇士先發投手佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）主投6局被敲6安失3分，包括挨了兩轟而吞下此役敗投。

佛提紐維奇被敲背靠背全壘打只能苦笑。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法