網球》球員們賽後擁抱動作 竟讓小威教練直言「假仙」

瑞士天王費德爾（右）在法網八強賽擊敗瓦林卡，賽後兩人擁抱致意。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕女網名將小威廉絲（Serena Williams）的知名法籍教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou），日前在推特上發文，砲轟球員們在賽後的擁抱致意行為，直言讓他感到厭煩。

莫拉托魯在推特上表示，「現在有個新趨勢，一旦你擊敗對手，為了讓你看起來像友善的人，就要有系統地把對手擁抱在懷裡。這讓我感到厭煩，我們的這項運動需要更多真實性。」

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莫拉托魯也強調，自己沒有意指任何人，有時這樣做是有意義的，例如瑞士天王費德爾（Roger Federer）和同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）是多年好友，但這種事開始變成程序化了。

他更說，「我寫『系統地』，這讓我厭煩、是假的，當你擊敗很好的朋友，而且兩人都想這麼做時，這當然是不一樣的。」

This brand new trend consisting in systematically taking your opponent in your arms once you have beaten him in order to look like a nice guy is very annoying to me.

Our sport needs more authenticity. #authenticityintennis #nomorefakeness — Patrick Mouratoglou （@pmouratoglou） 2019年6月5日

瑞士天王費德爾（左）在法網八強賽擊敗瓦林卡，賽後兩人擁抱致意。（資料照，法新社）



瑞士天王費德爾（右）在法網八強賽擊敗瓦林卡，賽後兩人擁抱致意。（資料照，法新社）



小威廉絲教練莫拉托魯。（資料照，法新社）

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