網球》球員們賽後擁抱動作 竟讓小威教練直言「假仙」

瑞士天王費德爾(右)在法網八強賽擊敗瓦林卡,賽後兩人擁抱致意。(資料照,法新社)



〔體育中心/綜合報導〕女網名將小威廉絲(Serena Williams)的知名法籍教練莫拉托魯(Patrick Mouratoglou),日前在推特上發文,砲轟球員們在賽後的擁抱致意行為,直言讓他感到厭煩。

莫拉托魯在推特上表示,「現在有個新趨勢,一旦你擊敗對手,為了讓你看起來像友善的人,就要有系統地把對手擁抱在懷裡。這讓我感到厭煩,我們的這項運動需要更多真實性。」

莫拉托魯也強調,自己沒有意指任何人,有時這樣做是有意義的,例如瑞士天王費德爾(Roger Federer)和同胞瓦林卡(Stan Wawrinka)是多年好友,但這種事開始變成程序化了。

他更說,「我寫『系統地』,這讓我厭煩、是假的,當你擊敗很好的朋友,而且兩人都想這麼做時,這當然是不一樣的。」

This brand new trend consisting in systematically taking your opponent in your arms once you have beaten him in order to look like a nice guy is very annoying to me.

Our sport needs more authenticity. #authenticityintennis #nomorefakeness