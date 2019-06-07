MLB》美聯MVP貝茲開轟 紅襪快意橫掃皇家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅襪作客皇家主場系列賽第3戰，紅襪靠著去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）擊出的兩分打點全壘打，這是他本季第10轟，最終以7：5擊退皇家拿下4連勝，皇家則是苦吞6連敗。

貝茲今敲出兩分砲幫助紅襪取勝。（今日美國）

2局下半，庫斯博（Cheslor Cuthbert）率先用中外野方向426英尺的特大號全壘打替球隊首開紀錄，「快腿」漢彌爾頓（Billy Hamilton）於一三壘有人的情況下擊出二壘安打賺進1分打點，皇家取得2：0領先。

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3局上半，貝茲先用一發兩分砲追平比分，德弗斯（Rafael Devers）於二三壘有人時打出適時的安打將壘包兩名隊友送回本壘，紅襪單局攻下4分反超比分為4：2。

5局下半，索勒（Jorge Soler）將小白球掃出中外野大牆，替皇家追回1分。但是7局上半紅襪攻勢再起，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）於一二壘有人時擊出關鍵清壘的三壘安打，自己則再靠投手暴投回到本壘得分，紅襪這局攻下4分將比分拉開為7：3。

索勒今擊出2支安打帶有兩分打點，包括一發陽春砲。（今日美國）

接下來皇家於7局下半和9局下半，戈登（Alex Gordon）擊出陽春砲和索勒帶有打點的二壘安打，共追回2分，但最終皇家依舊以5：7敗下陣來，苦吞近期的6連敗，紅襪則是喜收4連勝。

戈登今繳出3安的猛打賞演出，還包括一發陽春砲。（今日美國）

今日兩聯盟的MVP同日開轟，除了貝茲外，去年的國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）今也有紅不讓的演出，面對老東家馬林魚敲出本季第23轟為全聯盟最多。

耶利奇今敲出本季第23轟為全聯盟最多。（美聯社）

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