MLB》打擊之神後第一人！ 凱普勒三響砲炸印人載史冊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城外野手凱普勒（Max Kepler）今天火力全開，單場上演4安猛打賞，並敲出3發全壘打灌進4分打點，助隊以5：4在客場驚險擊敗印地安人，避免3連戰遭到橫掃。凱普勒生涯對印地安人出現過2場三響砲的火力演出，他也成為「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）後的第一人。

凱普勒單場繳出三響砲。（今日美國）

雙城開路先鋒凱普勒今天一掃賽前21支0的低潮，首局首打席就砲轟印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer），3局上敲出1發右外野2分砲，7局再敲出本場第3轟，這3發全壘打全是從鮑爾手中所擊出，助隊以5：1取得領先，雖然印地安人在賽事後半段連追3分，但仍難挽頹勢，羅傑斯（Taylor Rogers）連投2局失1分驚險關門，助隊以5：4贏球。

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雙城王牌貝里歐斯（Jose Berrios）繳出6局6K失2分的優質先發，摘下本季第8勝，並列美聯第二多；鮑爾主投8局失5分，苦吞本季第6敗。

凱普勒全場4打數都敲出安打，包括3響砲含4分打點，另有1次四壞球保送，他繼2016年8月2日之後，再度在印地安人主場繳出三響砲，成為自「打擊之神」威廉斯後，首位對印地安人出過2次單場三響砲的球員。

鮑爾此役遭砲擊，吞下本季第6敗。（法新社）

貝里歐斯繳出6局好投，勇奪本季第8勝。（今日美國）

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