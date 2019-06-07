MLB》韋蘭德優質先發無關勝敗 太空人14局險退水手（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，太空人作客水手主場系列賽第4戰，太空人派出王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發，不過兩隊正規9局戰成6：6平手，比賽至第14局才分出勝負，太空人靠著史卓（Myles Straw）的關鍵三壘安打，接著高飛犧牲打跑回致勝分，終場太空人以8：7擊敗水手拿下4連戰的第3勝。

韋蘭德主投6.1局失3分無關勝敗。（法新社）

1局上半，太空人靠著古利爾（Yulieski Gurriel）的1分打點一壘安打，以及奇里諾斯（Robinson Chirinos）的兩分砲攻下3分。1局下半水手的沃格巴克（Daniel Vogelbach）擊出帶有1打點的一壘安打追回1分，水手1：3落後。

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奇里諾斯今上壘5次，4次保送加1發2分砲，共跑回3分。（法新社）

5局上半，柏格曼（Alex Bregman）鎖定內角的快速球將小白球轟出全壘牆，替太空人賺進1分，7局上半Jack Mayfield敲出生涯首轟再幫球隊增添1分，太空人已取得5：1領先。

7局下半水手靠著5支安打攻下3分將比分追至僅1分差，8局上半坎普（Tony Kemp）的高飛犧牲打替太空人得到本場第6分，8及9局下半，水手各得1分將比分追平6：6進入延長賽。

10局上半，瑞迪克（Josh Reddick）於滿壘時打出高飛犧牲打賺進超前分，但下個半局納瓦耶茲（Omar Narvaez）擊出價值連城的追平分陽春砲，兩對戰成7：7平。

納瓦耶茲於10下擊出追平比分的全壘打。（法新社）

14局上半，史卓敲出關鍵的首打席三壘安打，下一棒的古利爾用高飛犧牲打把隊友送回來攻下致勝分，終場太空人以8：7險勝水手，這是太空人近10戰中的第8勝，穩居美聯西區龍頭，狀況奇差的水手近17戰吞下14敗，在美聯西區敬陪末座。

史卓於14局擊出關鍵三壘安打，並跑回比賽致勝分。（法新社）

太空人先發投手韋蘭德主投6.1局被敲5安失3分，另還丟出7次三振無關勝敗，後援兩局0失分的迪文斯基（Chris Devenski）收下勝投。水手的費斯塔（Matt Festa）後援1局被敲1安失1分苦吞敗投。

後援兩局0失分的迪文斯基（圖右）收下本場勝投。（美聯社）

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