MLB》擊球初速飆177公里 大谷翔平連三場敲安（影音）

大谷翔平連三場敲安。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使運動家3連戰最終場，大谷翔平在主場力扛3棒指定打擊，單場4支1，連續3場有安打演出，雖然在4局下敲安帶動球隊反攻破蛋，但全隊火力不濟，單場3失誤也造成重傷害，天使終場以4：7不敵運動家。

賽前連兩場開轟的大谷翔平，今天並未延續火燙手感，首局首打席面對運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）擊出內野飛球出局，但4局下第二打席，相中91.5英哩（約147公里）速球，敲出右外野安打，連三場敲安，根據大聯盟官方顯示，這支安打擊球初速高達111.1英里（約177公里）。

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大谷翔平第4局敲安帶動球隊反攻氣勢，卡胡（Kole Calhoun）和佛列契（David Fletcher）先後敲安形成滿壘，古德溫（Brian Goodwin）的適時擊出高飛犧牲打破蛋，助隊追到1：3落後，但運動家5局上再灌進3分，天使單局也發生2次失誤，楚奧特（Mike Trout）下個半局敲出2分砲仍難挽頹勢，皮斯考提（Stephen Piscotty）7局上的陽春彈為球隊增添保險分，天使終場以4：7不敵運動家。

先發6局失3分的費爾斯收下本季第5勝；僅投4局失6分的史卡格（Tyler Skaggs）苦吞本季第6敗。大谷翔平此役合計4打數1安打，為球隊跑回1分，打擊率仍維持2成50。

大谷翔平。（今日美國）

第2打席 ヒット出たよーー#大谷翔平 #shoheiohtani

NHK BS pic.twitter.com/uS66WOy2ec — umaｰ3ｰsukisuki （@uma3sukisuki0） 2019年6月7日

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