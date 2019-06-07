MLB》小史密斯美技接殺但傷退 金鶯關鍵失誤送遊騎兵勝利（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯外野手小史密斯（Dwight Smith Jr.）今天在一次外野守備時，成功接殺可能形成長打的球，但後續撞上全壘打牆後第一時間倒在地上起不來，因此傷退，金鶯本場也因一次戴維斯（Chris Davis）關鍵失誤而失掉超前分，終場金鶯以3：4不敵遊騎兵吞下對戰2連敗。

小史密斯雖有美技接殺但撞牆後受傷退場。（美聯社）

1局上半，金鶯的曼西尼（Trey Mancini）擊出中右外野方向的特大號全壘打替球先馳得點。2局下半，潘斯（Hunter Pence）鎖定一顆內角滑球大棒一揮，掃出左外野方向的陽春砲，再加上古茲曼（Ronald Guzman）帶有1分打點的的二壘安打，遊騎兵將比分反超為2：1。

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曼西尼擊出陽春全壘打。（美聯社）

5局上半，威克森（Stevie Wilkerson）於三壘有人的局面擊出中左外野一壘安打打進追平分。但5局下半遊騎兵馬上展開反擊，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）先是擊出內野安打上壘，接著迪謝茲（Delino DeShields）擊出一壘安打，但靠著戴維斯的漏球失誤，讓球滾至身後，不只跑者回到本壘，連自己也上到三壘，再來山塔納（Danny Santana）的高飛犧牲打多補進1分，遊騎兵取得4：2領先。

（影片來源：大聯盟官網）

6局上半，戴維斯發揮「道歉野球」精神，擊出帶有1分打點的二壘安打，幫助金鶯追回1分，只可惜最終金鶯依舊以3：4，以一分之差惜敗。

遊騎兵先發投手胡拉多（Ariel Jurado）主投6局被敲8安失3分，另送出6K拿下勝投，凱利（Shawn Kelley）後援1局無失分拿下本季第7次救援成功。赫斯（David Hess）主投6局被敲8安失4分3分自責分，吞下本季第8敗（1勝8負）。

胡拉多主投6局失3分拿下勝投。（美聯社）

赫斯主投6局失4分3分自責分，運氣不佳吞敗。（美聯社）

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