MLB》糗！天使外野手烏龍傳球 讓網友笑歪（影音）

〔體育中心/綜合報導〕天使今天在主場對上運動家,外野手古德溫(Brian Goodwin)卻發生一次烏龍守備,他接殺高飛球後要傳本壘阻止對手得分,卻意外「溜手」,讓運動家跑回分數。這個烏龍守備也讓網友笑翻。

5局上運動家先連續獲得2次保送,再靠戴維斯(Khris Davis)適時安打得1分,並趁天使右外野手卡胡(Kole Calhoun)傳球失誤,無人出局攻占二、三壘。

運動家打者皮斯考提(Stephen Piscotty)擊出中外野飛球,天使左外野手古德溫接到球後,想直傳本壘,未料沒抓好形成「溜手」,讓小白球滾至前方,運動家三壘跑者查普曼(Matt Chapman)跑回本壘得分。之後運動家再靠勞瑞安諾(Ramon Laureano)再添1分,最後就以7:4獲勝。

古德溫的烏龍傳球也讓美網友看傻,「這太狂了」、「漂亮的假動作」。有網友打趣說,「如果你的傳球只有那樣,在《MLB The Show 19》遊戲中,他的傳球臂力只有2。」;而美國作家J.P. Hoornstra則酸說,這球的傳球距離只有10幾英呎。

