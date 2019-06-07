MLB》糗！天使外野手烏龍傳球 讓網友笑歪（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場對上運動家，外野手古德溫（Brian Goodwin）卻發生一次烏龍守備，他接殺高飛球後要傳本壘阻止對手得分，卻意外「溜手」，讓運動家跑回分數。這個烏龍守備也讓網友笑翻。

5局上運動家先連續獲得2次保送，再靠戴維斯（Khris Davis）適時安打得1分，並趁天使右外野手卡胡（Kole Calhoun）傳球失誤，無人出局攻占二、三壘。

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運動家打者皮斯考提（Stephen Piscotty）擊出中外野飛球，天使左外野手古德溫接到球後，想直傳本壘，未料沒抓好形成「溜手」，讓小白球滾至前方，運動家三壘跑者查普曼（Matt Chapman）跑回本壘得分。之後運動家再靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）再添1分，最後就以7：4獲勝。

古德溫的烏龍傳球也讓美網友看傻，「這太狂了」、「漂亮的假動作」。有網友打趣說，「如果你的傳球只有那樣，在《MLB The Show 19》遊戲中，他的傳球臂力只有2。」；而美國作家J.P. Hoornstra則酸說，這球的傳球距離只有10幾英呎。

It's not what you want pic.twitter.com/LyUzGi50qw — Cut4 （@Cut4） 2019年6月7日

天使外野手古德溫。（法新社）

天使外野手古德溫。（法新社）

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