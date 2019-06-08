勇士暴龍總冠軍第四戰登場 今日賽事預告與轉播

K.湯普森G4將回歸（資料照，今日美國）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA冠軍戰如火如荼的進行中，第四戰繼續在勇士主場舉行，傷兵滿營的勇士傳出好消息，當家射手K.湯普森（Klay Thompson）確定回歸本戰，浪花兄弟在少了KD幫助的情況下，能不能抵抗雷納德（Kawhi Leonard）領銜的暴龍大軍，扳回系列賽的劣勢呢？精彩的NBA冠軍戰，千萬不要錯過轉播囉！

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美職方面，今天有三場轉播，洋基與印地安人將要開啟系列賽，洋基推派傑曼（Domingo German）面對普萊薩（Zach Plesac），另一邊則由同分區的光芒要對上紅襪，早上的十點，水手要與天使對戰，手感火燙的大谷翔平能否再度開轟呢？敬請期待。

日職交流賽繼續進行，陽岱鋼所屬的巨人要在主場迎戰羅德，陽岱鋼近日多以代打出發，本戰能否繳出好表現，奪回先發的機會，請鎖定轉播為陽岱鋼加油！

法網

21:00 FOX體育、FOX體育3台

NBA

09:00 暴龍@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB

07:00 洋基@印地安人 FOX體育、FOX體育3台

07:00 光芒@紅襪 民視

10:00 水手@天使 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 悍將@獅 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

17:05 桃猿@象 緯來育樂、愛爾達體育2台

日職

13:00 羅德@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

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