香港公開賽》大逆轉福原愛替身 鄭怡靜闖進女單8強

鄭怡靜晉級16強。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣桌球一姊鄭怡靜今天在香港公開賽女單次輪，克服局數1:3的落後，歷經逾1小時激戰後，以4:3逆轉世界排名21的中國小將何卓佳，晉級8強，也報了去年奧地利公開賽被直落四橫掃的一箭之仇。

20歲的何卓佳因反手長顆打法和日本名將福原愛類似，曾被徵召進中國國家隊擔任陪練，而她靠著這特殊打法，這兩年陸續打敗丁寧、劉詩雯、伊藤美誠、石川佳純等世界頂尖名將。去年奧地利公開賽8強戰，鄭怡靜也以0:4遭毒手。

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睽違半年再度相逢，世界排名第8的鄭怡靜一開賽還是不太適應何卓佳的顆粒打法，以2:11、6:11連丟兩局，第三局雖然以11:8扳回一城，但第四局又以9:11淪陷。

第五局戰況出現轉折，一度以8:9落後的鄭怡靜，連拿3分扭轉頹勢後，信心爆棚，氣勢也反轉向上，正、反拍火力全開，徹底擊潰何卓佳的防線，以11:4、11:8再下兩城，取得對戰首勝。

鄭怡靜8強戰將對決世界排名第10的南韓削球名將徐孝元，兩人過去交手7次，鄭怡靜在3連敗後締造4連勝，包括里約奧運、去年亞洲盃都高奏凱歌。

男雙賽事，廖振珽／林昀儒在4強戰先盛後衰，以1:3不敵去年世界桌球年終總決賽冠軍南韓組合張禹珍／林鐘勳，苦吞對戰3連敗，無緣爭奪今年第二冠。

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