中職》評上古神獸王漢 洪一中：紳士、溫和帶著霸氣

統一獅傳奇洋將王漢。（資料照，統一獅提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕「上古神獸」王漢近期受邀來台，明天將赴台南球場參加統一獅「榮耀30」傳奇洋將活動，勾起不少老球迷回憶，目前中職曾對戰過王漢的球員多半以當教練，包括桃猿教頭洪一中和首席教練郭建霖。

桃猿總教練洪一中。（資料照，林正堃攝）

洪一中在中職生涯與王漢對戰51次，47打數擊出14支安打，未開轟，打擊率2成98，吞下4K、獲得3次四壞保送。

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洪一中說，王漢球速不快但控球很準，最厲害的是滑球，別人的滑球會先高起來再掉下去，王漢的滑球是平平得進來然後再掉，下墜幅度很大，非常難打。

洪一中表示，王漢外表紳士，但站在投手丘上溫和中又帶著霸氣，是很好的投手，他說，「早期中職有很多好洋將，這是因為韓職沒有開放使用洋將。」

洪一中回憶，有一場兄弟象對統一獅，王漢前8局都沒讓兄弟得分，第9局兩出局後才靠吳復連安打，再靠後續攻勢拿下1分，讓王漢連完封都沒了，「這是我對王漢印象最深刻的一場比賽。」

王漢在中職生涯吃定郭建霖，對戰82次，郭建霖78打數只擊出14支安打，對戰打擊率1成79，慘吞9K，只選到1次四壞保送、同樣未開轟。

郭建霖說，王漢球很準，不好打，生涯對過這麼多洋投，包括王漢、巴比諾、克力士、勞勃都不好對付。

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