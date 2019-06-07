中職》不敢去想12強 陳傑憲透露手傷壞消息（影音）

〔記者倪婉君／台南報導〕為了配合球隊主題活動，因養傷下二軍的統一獅隊長陳傑憲今天在台南球場亮相，他也透露目前右手小指骨折的癒合進度沒有想像中快，自己甚至不敢去想年底的12強賽事，只希望能趕快回到場上、幫助獅隊拿下總冠軍。

「壞消息就是，手的進度沒有想像中快，還要一段時間。」陳傑憲在4月20日遭觸身球砸到右小指骨折後，他透露日前回醫院復診的情況不理想，「骨頭的癒合比我想像中慢，而且現在無助的點就是，我也不知道哪時候會好。」

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原本球隊預期陳傑憲可能7月底、8月初能歸隊，但他自己現在也沒有時間表，「這是骨頭的傷，並不是肌肉的傷，如果弄不好可能會拖更久，我現在只能照著醫生的指示去走。」

陳傑憲坦言內心會焦急，他還說：「因為人生沒有休息那麼久過，真的希望趕快回到球場，不管一軍或是二軍。」但他也知道傷勢是急不得的，因此在二軍時，他會透過觀看二軍比賽來吸取經驗，「能做的只剩嘴巴，好好幫二軍的學長、學弟加油，至少有些行為，還是可以幫到球隊。」

今天回一軍參加活動，陳傑憲說總教練黃甘霖希望他能隨隊，「總教練說因為我是隊長，現在戰績也滿緊的，希望我可以在場邊為選手加油。」陳傑憲坦言聽到後滿開心，至少他還可以做一些事情。

至於年底的12強賽事，陳傑憲面對媒體提問，則表示不敢去想，畢竟那是球季結束後就要立刻進行的賽事，屆時可能也沒剩多少時間可以調整，現階段他就是好好養傷，以幫助獅隊奪冠為目標。

統一獅前總教練大石彌太郎（右）與陳傑憲（左）祖孫對談，後與球迷合影。（記者黃志源攝）

統一獅前總教練大石彌太郎（右二）與陳傑憲（左一）祖孫對談，後與球迷合影。（記者黃志源攝）

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