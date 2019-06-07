中職》曾率獅拿下2連霸 大石爺爺開球秀出「26歲」身手

統一獅前總教練大石彌太郎為比賽開球。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕曾在1995、1996年率領統一獅拿下2連霸的大石彌太郎，今天回娘家參與主題活動，他雖和25歲的陳傑憲相差50歲，但仍幽默地用國語表示：「我26歲。」他更開出好球，漂亮落入現任教頭黃甘霖的手套中。

統一獅前總教練大石彌太郎為比賽開球，統一獅總教練黃甘霖則擔任捕手。（記者黃志源攝）



獅隊在3天端午佳節進行「榮耀30」傳奇洋將主題活動，今邀請高齡75歲的老教頭大石彌太郎「回娘家」，還和陳傑憲在球迷面前進行「祖孫對談」。不過大石老當益壯，還開玩笑說自己只比陳傑憲大一歲，是26歲。

請繼續往下閱讀...

統一獅前總教練大石彌太郎（右二）與陳傑憲（左一）祖孫對談，後與球迷合影。（記者黃志源攝）

統一獅前總教練大石彌太郎（右）與陳傑憲（左）祖孫對談，後與球迷合影。（記者黃志源攝）

憶起當年帶隊，大石表示那時候兄弟象完成3連霸（1992至1994年），他心中抱持著「我一定要打敗兄弟，才能成為台灣第一」的想法，不斷告訴獅隊球員：「我們的練習一定要比兄弟更多、更努力。」

結果獅隊不但1995、1996年完成隊史首次2連霸，大石更在1995年季後領軍前往日本參加亞洲太平洋超級棒球賽，率獅隊擊敗日、韓奪冠。「我是日本人，但我抱著強烈求勝心率領獅隊，要去打敗家鄉的球隊。」

除了參與賽前對談活動，大石還為今天比賽開球，他昨天就在練球，今天賽前也拎著手套練投，讓負責接球的獅隊練習生郭信甫直呼：「速度很不錯耶!」到了正式開球，大石開出漂亮好球，讓蹲捕的「蔗總」也說讚。

大石目前在沖繩享受退休生活，他除了種水果、黑糖，也會指導小朋友棒球，「還有就是睡覺。」他笑說。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法