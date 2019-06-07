中職》史上年紀最小 來看不到1歲的蔡桃貴怎麼開球（影音）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟洲際主場開球儀式別開生面，由網紅夫妻蔡阿嘎和二伯，帶著10個月大的兒子「蔡桃貴」來開球，究竟怎麼開呢?

只見工作人員先在投手丘和本壘板之間鋪紅毯，接著二伯扶著蔡桃貴準備當球投出，「恰恰」彭政閔、蔡阿嘎分別拿著香蕉、衛生紙在本壘板「引誘」蔡桃貴，盼他跑過來，等於是完成開球儀式，只見蔡桃貴不為所動，站在原地十幾秒，兩人見狀大感不妙，連忙趨前來個大抉擇，最終蔡桃貴選擇恰恰手中的香蕉，讓老爸蔡阿嘎一臉崩潰。

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二伯透露，這樣的開球方式是兄弟球團發想的，原本是想叫蔡桃貴用手直接丟球，但年紀太小了，最終選擇叫蔡桃貴用走到本壘板。

蔡桃貴選擇恰恰手中的香蕉，恰恰擺出勝利姿勢，老爸蔡阿嘎一臉崩潰。（記者廖耀東攝）

平常蔡桃貴最愛拿衛生紙和遙控器，今天竟然選擇恰恰手中的香蕉，蔡阿嘎表示不會失落，反而覺得兒子識相、有眼光。

蔡阿嘎說，他30歲才幫兄弟開球，沒想到蔡桃貴10個月大就完成開球夢想，今天很開心，也是很棒的回憶。

「蔡桃貴已經比我紅了。」蔡阿嘎笑說，現在家裡電視都在看棒球比賽，蔡桃貴看常轉播還會跟著加油歌曲律動，「會不會讓他以為全世界電視只有播棒球。」

網紅夫妻蔡阿嘎和二伯，帶著10個月大的兒子「蔡桃貴」來開球。（記者廖耀東攝）

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