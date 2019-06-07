羽球》周天成直落二勝出挺進4強！冠軍戰可望上演「天王對決」

周天成。（資料照，法新社）





〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣一哥」周天成今在超級300系列澳洲羽球公開賽的8強戰中，僅用了31分鐘，就以21：14、21：8直落二解決馬來西亞好手宋浚洋，順利挺進4強，下一戰將碰上印尼好手克里斯提（Jonatan Christie），爭奪冠軍戰門票。

世界排名72的馬來西亞選手宋浚洋，在資格賽扮演「台灣殺手」，接連擊敗林祐賢、呂家弘，取得會內賽門票，過去他從未和周天成交手過。

請繼續往下閱讀...

一開局，這名馬來西亞左手持拍的24歲好手便給周天成下馬威，一度取得4：1的領先優勢，但台灣一哥隨後反擊，扳成9：9平手後，連拿6分掌控局面，最終以21：14拿下首局。手握1局的小天，次局與宋浚洋稍稍纏鬥後，加足馬力打出一波5：0攻勢，最終以21：8勝出。

周天成將在下一戰碰上世界排名第8的克里斯提，兩人過去6度交手，小天雖只拿下1勝，但這一勝是在兩週前的蘇迪曼盃，我國一哥盼能挾著這股氣勢，一舉挺進冠軍戰。

值得一提的是，在籤表另一邊的王子維將和世界排名第7的金廷交手，兩組男單準決賽都將上演「台印對決」，若王子維和周天成能在明天搶勝，台灣「兩大天王」將在冠軍戰捉對廝殺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法